Инсценировка «Твои права, малыш»

Библиотекари детской библиотеки им. К.И. Чуковского для воспитанников групп № 4, 8 детского сада №90 «Калинка» провели интересное путешествие с инсценировкой «Твои права, малыш». Дети вместе со сказочным персонажем Зайкой по имени Никак отправились в мир права и узнали, что каждый имеет право на счастливую, спокойную жизнь, право на жильё, право на медицинскую помощь, образование. И зная все эти права, они не должны позволять себя обижать. Дети активно принимали участие в игре «Это можно или нет» и с большим удовольствием инсценировали украинскую народную сказку «Кривенька качечка».

К сожалению, в обществе не редко наблюдаются жестокое обращение, эксплуатация человека человеком, наносится непоправимый ущерб физическому здоровью. Поэтому каждый человек должен знать свои права и обязанности. Библиотекари централизованной библиотечной системы для детей помогают своим читателям получить правовую знания.

Учащиеся 7-А и 7-Б классов ОШ №20 приняли активное участие в дискуссионных качелях «Я так поступаю». Семиклассники продемонстрировали хорошие знания правовых норм и понятий, прокомментировали ситуации, в которых нарушен закон. Они активно дискуссировали и вместе с библиотекарями находили правильный выход из них.

А завершилась Неделя правовых знаний театром книги «Радуга». Библиотекари вместе с детьми подготовили небольшой спектакль «Суд над Бабой Ягой». Яга систематически нарушает законы сказочного леса. Вот и на этот раз она подговорила Гусей похитить маленького мальчика. А те ради горстки зёрен пошли на преступление. Слушалось дело по обвинению её в нарушении законов. Главная судья — Мудрая Сова, раскрыв книгу «Кодекс законов Волшебного леса», прочитала обвинительное заключение. Суд постановил признать Ягу виновной в покушении на жизнь многих сказочных героев. Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому суд обязал ее выучить «Кодекс законов волшебного леса».

Наталья Цветова