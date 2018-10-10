Інтелектуальні камери «навчилися» розпізнавати обличчя людини за склом автобуса

Інноваційну систему безпеки Донецької області презентували учасникам першого спеціалізованого науково-практичного семінару з питань забезпечення правопорядку в зоні операції Об’єднаних сил. Екскурсію в Єдиний аналітичний сервісний центр провів один з розробників, а нині начальник управління кримінального аналізу Нацполіції України Денис Пефтієв.

Впродовж семінару представники різних правоохоронних підрозділів України, командування ООС, Донецької військово-цивільної адміністрації та 11 вищих навчальних закладів МВС та Міноборони вивчали досвід роботи один одного в умовах бойових дій.

Учасники обговорили протидію тероризму, дотримання прав людини, консолідацію зусиль правоохоронців та громади, гуманітарне розмінування, тактико-спеціальну підготовку поліцейських тощо.

Результатом масштабного зібрання стало визначення кращих підходів, які увійдуть до єдиної концепції безпеки та будуть використовуватися у повсякденній практиці поліції та вивчатися у відомчих вишах.

Фіналом заходу стало знайомство з роботою інтелектуальних технологій поліції Донецької області, яка стала першопрохідцем в цій сфері. Правоохоронці та науковці відвідали серце системи безпеки прифронтового регіону — Єдиний аналітичний сервісний центр (UASC). Нещодавно аналогічний було запущено у Дніпрі, за досвідом східних колег.

Денис Пефтієв розповів, як працює програма інтелектуального відеоспостереження. Наразі по області працюють 103 відеокамери, але не звичайні.

«Це не лише камера, це потужний комплекс програмного забезпечення, який дозволяє розпізнавати та ідентифікувати майже будь-який об’єкт. Це не лише розпізнавання осіб, система може розпізнати будь-який об’єкт, який можна внести в неї як зразок.Програма без участі людини опрацьовує всю відео- та аудіоінформацію, яка надходить, та видає диспетчеру тривожні моменти, на які потрібно зреагувати. Наприклад, якщо камера «почує» постріл. Це дозволяє більш оперативно реагувати змінення оперативної обстановки», — розповів поліцейський.

Серед функцій, які не використовуються більше ніде у країні, — аналіз всього автомобіля по 5 різним характеристикам — марка, модель, колір, держномер , звірка з реєстраційними даними.

«Система розпізнає обличчя навіть крізь скло автобусу. А також може використовуватися у протидії порушенням правил дорожнього руху , так як автоматично фіксує місця неправильної парковки. Але це не розрізнені функції, а великий кластерний комплекс. Вся інформація надається для аналізу обстановки», — зазначив начальник управління кримінального аналізу Нацполіції України.

За 9 місяців 2018 року камери інтелектуального відеоспостереження спрацьовували понад 33 тисячі разів. Затримано 38 викрадених автомобілів.

Ще одна корисна опція UASCу – мобільний додаток «Поліція 102», яким зараз користуються близько 3,5 тисяч громадян. Додаток функціонує на території Донецької та Закарпатської областей та передбачає екстрений зв’язок з поліцією, повідомлення про подію з додаванням медіафайлів. Він дозволяє покращити взаємодію з населенням та мінімалізує час на надання допомоги.

Перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін відзначив, що на відміну від інших подібних додатків персональні дані громадян надійно захищені.

«Поліція є власником серверів, хмарні технології не використовуються, тому інформація не виходить за межі держоргану. Ми продовжимо впроваджувати аналогічні інтелектуальні технології безпеки по всій Україні», — зазначив він.