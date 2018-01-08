Інтерактивна гра «Готель» в Молодіжному центрі #Orangehouse

У Молодіжному центрі #Orangehouse при Центральній дитячій бібліотеці жваво і весело! Канікули тривають! 5 січня підлітки зустрілися на інтерактивній грі «Готель».

Почалася гра з веселої інтриги, коли визначалися з соціальними ролями гравців (директор фірми, студент, рекетир, топ-модель). А потім гравці обговорили варіанти і розселили персонажів в трьох номерах, за умови згоди всіх. Головна задумка гри полягала в тому, щоб молодь змогла вжитися у ролі, розвинути комунікативні вміння і толерантне ставлення до людей, не дивлячись на їх соціальний статус.

Попереду цілий тиждень канікул! І яка гра буде наступною, ви дізнаєтеся з наших анонсів. Чекаємо на вас в МЦ #Orangehouse!