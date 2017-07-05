Интерактивная карта субъектов обязательного технического контроля

На сайте Главного сервисного центра МВД теперь можно ознакомиться с картой субъектов обязательного техничного контроля транспортных средств (ОТК), просмотреть основную информацию о них и выбрать ближайший по месту расположения.

ОТК подлежат определенные категории транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении и прошли государственную регистрацию, в частности: легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов (такси), грузовые авто независимо от формы собственности, автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

Обязательный технический контроль транспортных средств осуществляют субъекты проведения ОТК, которые имеют на правах собственности или пользования оборудование, позволяющее проверять техническое состояние транспортных средств на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Напомним, что с мая 2017 по инициативе Главного сервисного центра МВД в Украине впервые была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств.

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