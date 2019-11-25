В Мариупольской камерной филармонии подвели итоги IX Международного фестиваля-конкурса юных исполнителей «Музичний листопад». Он проходит под патронатом городского головы Вадима Бойченко. В течение нескольких дней жюри оценивало мастерство 50 юных талантов, которые играли вместе с камерным оркестром «Ренессанс».

«Качество исполнителей этого года — лучшее. Много приняло участие музыкантов из ведущих музыкальных высших учебных заведений. Это важный показатель высокого уровня конкурса», — рассказала директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

Молодые музыканты соревновались в семи категориях. Все победители были отмечены дипломами и подарками. Среди лауреатов первой премии есть мариупольцы — Полина Романенко и Мария Филон. Всего в конкурсе приняли участие 17 мариупольских музыкантов.

После награждения молодые таланты представили совместные номера с оркестром «Ренессанс». Слушатели смогли насладиться музыкой Мендельсона, Баха, Вивальди и других классических композиторов.

Стоит отметить, что учредителем конкурса стал главный дирижер «Ренессанса», Заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок. А сам «Музичний листопад» является единственным фестивалем юношеского академического конкурса на востоке Украины. Его цель — поддержка молодых талантов и популяризация классической музыки.

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