Итоги отработки Мариуполя: выявлено 106 нарушителей ПДД

С 24 по 26 февраля продолжалась профилактическая отработка по безопасности дорожного движения на автодорогах Мариуполя. Это уже вторая отработка на Донетчине с начала года.

64 полицейских в составе 16 нарядов обеспечивали покой и порядок на автодорогах Мариуполя.

Приоритетным направлением было выявление водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Во время отработки выявлено 35 таких водителей.

Некоторые пьяные водители еще и находились без водительского удостоверения, так как нигде не учились. Сев за руль, они не задумались, что нахождение водителя за рулем, который не знает ПДД, не умеет управлять, да еще и в состоянии опьянения, может привести к непредсказуемым, тяжелым и непоправимым последствиям.

Один из таких водителей объяснил правоохранителям, что он постоянно употребляет коноплю путем курения, кроме того, мужчина не имеет водительского удостоверения, так как не обучался и не сдавал экзамены, но он не видит ничего плохого ни в том, что в таком состоянии он садится за руль, ни в том, что управляет без водительского удостоверения. «А зачем мне права, я же умею водить машину», — объясняет он правоохранителям, не задумываясь к каким последствиям может привести его поведение.

Всего за время отработки выявлено 109 нарушений Правил дорожного движения. Полицейские задокументировали 18 человек, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов, еще 22 водителя управляли автомобилем без документов. Были выявлены и другие нарушения ПДД, водители привлечены к административной ответственности.

Во время проведения спецоперации сотрудники полиции раскрыли 10 уголовных правонарушений, связанных с использованием транспортных средств. Среди них выявленный газовый пистолет, переоборудованный для стрельбы травматическими патронами и 3 факта незаконной перевозки наркотических средств. Задержаны мужчина и машина в розыске. Выявлено 4 факта управления транспортным средством со свидетельствами о регистрации с признаками подделки, одно из которых – авто-двойник.

- Это уже не первая отработка на территории Донетчины. Основная ее цель – это сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Такие отработки мы будем проводить и в дальнейшем, ведь только таким образом мы сможем снизить аварийность, приучить водителей соблюдать Правила дорожного движения и сделать дороги безопасными, — подчеркнул заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.

Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, особенно во время движения в темное время суток и во время сложных погодных условий, беречь свою жизнь и жизнь окружающих.