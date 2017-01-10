Из-под земли достали арсенал оружия, который два года назад спрятал мариуполец

Два автомата, обрез охотничьего ружья и свыше 280 патронов различного калибра — такой «клад» откопали полицейские в Кальмиусском районе по сообщению жителя. Мужчина два года назад нашел арсенал в съемном помещении и перепрятал на пустыре. Вчера, боясь того, что оружие попадет в руки детей или преступников, он рассказал о находке правоохранителям.

По словам заявителя, в 2014 году он вместе с другом по объявлению нашел помещение, которое решил арендовать. Осмотрев его, в подвале товарищи нашли мешок, в котором было оружие и боеприпасы. Учитывая события, которые разворачивались в Мариуполе в то время, они испугались, что их обвинят в участии в бандформированиях, и перепрятали находку в земле в безлюдном месте.

Через некоторое время один из арендаторов начал нервничать, ведь опасный арсенал мог попасть к детям или стать орудием совершения правонарушений. Будучи отцом, он не выдержал и пошел в полицейское отделение.

Что касается заявителя, он согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины будет освобожден от ответственности. Однако работа правоохранителей только начинается. Теперь им предстоит установить, кто же и с какой целью оставил запрещенные опасные предметы в свободном доступе, а также выяснить их происхождение.