Кабельные воры задержаны «на горячем»

Первая попытка криминального «дуэта» заработать на продаже похищенного кабеля связи завершилась в отделении полиции. 30 метров срезанной продукции товарищи планировали отнести на приемку, вместо этого они приобщены к материалам уголовного производства, открытого по данному факту.

Как поясняют задержанные, они видели и читали в новостях, насколько быстро восстанавливается кабельная связь после фактов хищения, значит, и больших неудобств жителям причинено не будет. Присмотрели колодец, из дома взяли ножовку по дереву и, дождавшись темноты, поспешили «на дело». Когда продукция была в руках, навстречу злоумышленникам вышли сотрудники службы охраны. Один из товарищей бросил вещественные доказательства и попытался сбежать, однако был задержан.

Сейчас они дают показания и признаются, что это была первая попытка заработать «легкие» деньги.

Что касается их личностей, то местные жители 1980 и 1984 годов рождения ранее в поле зрения полицейских не попадали. Официального источника дохода друзья не имеют.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража, совершенная группой лиц» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В начале января полицейские задержали кабельного вора, который действовал один. На его счету два хищения кабельно-проводниковой продукции. В целом мариупольцу удалось заработать почти 3 000 гривен прибыли и открытое уголовное производство, которое сейчас окончено и направлено в суд.