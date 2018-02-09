Как обезопасить себя от поддельных документов и мошенников при покупке авто

Каждый год многие украинцы попадают в неприятную ситуацию из-за мошенников. Статистика свидетельствует: за 2017 год по всей Украине при предоставлении услуг в сервисных центрах МВД было выявлено 319 фактов поддельных документов; 1201 транспортное средство, номера агрегатов которых изменены или подделаны; 215 разыскиваемых агрегатов транспортных средств; 240 похищенных транспортных средств. Поэтому сервисные центры МВД постоянно информируют население, как не стать владельцем поддельных документов или авто, находящегося в розыске.

Получить водительское удостоверение можно только в сервисных центрах МВД

В 2017 году в сервисных центрах МВД было обнаружено 69 поддельных водительских удостоверений. Официально обращаем ваше внимание на то, что единственный законный способ получить действительное удостоверение водителя впервые или заменить его — это лично пройти процедуру получения услуги в сервисном центре МВД. Подробную информацию об услугах, связанных с удостоверением водителя, можно найти по ссылке, а также проконсультироваться в контакт-центре сервисных центров МВД по телефону (044) 290-19-88.

Как не стать владельцем авто, находящегося в розыске?

При покупке авто есть несколько вариантов его переоформления с одного владельца на другого: путем оформления договора купли-продажи с последующей перерегистрацией в сервисном центре МВД, оформление договора купли-продажи у нотариуса или через комиссионный магазин. И довольно часто граждане избирают другой путь – оформление доверенности на авто от продавца на покупателя, в ходе такой процедуры покупатель так и не становится полноправным владельцем транспортного средства. Чтобы уберечь себя от приобретения транспортного средства с перебитыми номерами кузова или двигателя, стоит обратиться именно в сервисный центр МВД для оформления договора купли-продажи и перерегистрации авто в присутствии продавца и покупателя. Договор купли-продажи заключается бесплатно при перерегистрации авто и заполняется администратором в электронной форме.

Важной процедурой в данном процессе будет проведение работниками Экспертной службы МВД осмотра или экспертного исследования транспортного средства. Экспертный осмотр автомобиля является обязательным и проводится во всех случаях регистрации, перерегистрации и снятия с учета, за исключением регистрации нового транспортного средства, переоформления документов в связи с изменением личных данных, а также при выбраковке авто. Цель такого осмотра — сверка идентификационных номеров и проверка регистрационных документов. Такой осмотр не требует отдельного оплаты — его стоимость уже включена в стоимость услуги перерегистрации транспортного средства. Соответствующий акт, составленный экспертом, или его отметка в заявлении владельца транспортного средства, являются обязательными в перечне необходимых документов для оформления регистрационной услуги в сервисном центре МВД.

В случае проведения экспертного исследования транспортного средства устанавливается отсутствие или наличие признаков повреждения, уничтожения, подделки или замены номеров двигателя, шасси или кузова, замены панели с идентификационным номером транспортного средства и подделки регистрационных документов, в результате чего владелец авто получает заключение. Это платная услуга, производится по усмотрению владельца авто. Экспертное исследование целесообразно выбирать в случае, если при осмотре авто у эксперта возникли сомнения в достоверности определенных данных.

Стоит помнить!

1. Если авто оказывается «проблемным» (в частности, с поддельными номерами агрегатов авто), владелец не сможет им больше пользоваться, будет иметь дело с правоохранительными органами, которые вероятно заберут авто на штрафплощадку до выяснения обстоятельств.

2. Иногда вместо оформления договора купли-продажи транспортного средства граждане выбирают вариант передачи авто от продавца покупателю по доверенности. В таком случае транспортное средство вообще не проходит ни одной экспертной процедуры, что ставит покупателя в опасное положение.

3. Проведение экспертного исследования простой сложности в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 №795 стоит 126, 63 гривен для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ и 164, 15 гривен для транспортных средств всех категорий иностранного производства (стоимость по состоянию на январь 2018 года, НДС и банковские услуги не учтены). В случае же, если исследование не проводится, человек рискует потерять всю сумму стоимости приобретенного авто.

4. Если цена авто значительно меньше его рыночной стоимости, существует вероятность, что продавец намеренно занижает цену, чтобы как можно быстрее избавиться от «проблемного» транспортного средства. В таких случаях экспертное исследование поможет убедиться в честности намерений продавца.

Если у вас возникли вопросы по поводу регистрации или перерегистрации авто, обращайтесь за консультациями по телефону (044) 290-19-88 или в сообщение на официальной странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. По вопросам деятельности работников Экспертной службы МВД в территориальных сервисных центрах МВД обращайтесь по контактному телефону (096) 086-56-56.