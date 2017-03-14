Как вернуть подросткам трезвый взгляд на жизнь

Сталкиваясь с проблемой разгульного образа жизни немалочисленного представительства подрастающего поколения, невозможно не отметить, что непосредственно позволяет подросткам вести его. Конечно, дело и в воспитании, и в примере родителей, и во влиянии рекламы. Однако, одними желаниями сыт не будешь. Почему общество винит подрастающее поколение за страсть к спиртному и сигаретам, но не устраняет причину данной проблемы? Ведь практически любой несовершеннолетний может пойти в киоск, где ему спокойно, без угрызения совести, продадут все, что он пожелает.

Бесстрашные работники таких киосков часто закрывают глаза на статью 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( …продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет, влечет наложение штрафа от тридцати до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В то же время у такого предпринимателя аннулируется лицензия на продажу алкогольных и табачных изделий).

Система такой нелегальной продажи в разных регионах Украины проявляется по-разному: в некоторых городах такая дозволенность существуют лишь в единичных магазинах; в некоторых — можно договориться только через знакомых; в нашем городе – в определенных торговых точках продавцы не задумываются о возрасте покупателя.

Мои друзья провели эксперимент – пробовали покупать алкоголь и сигареты в местных магазинах. Результат таков: в супермаркетах и больших магазинах это сделать практически невозможно; в маленьких магазинах, которые обычно располагаются на первых этажах жилых домов, может повезти, однако может и попасться сознательный продавец; а вот киоски отказывают подросткам крайне редко.

Странно, проблема довольно-таки известная, но системного решения на протяжении долгого времени не наблюдается. Даже в новостях с начала года мало статей на эту тему. Просматривая сайты в интернете, я обнаружила, что в основном журналисты напоминают об ответственности за такое правонарушение. Пожалуй, порадовала публикация на новостном сайте (от 29.01.2017) о том, что за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним 66 предпринимателей Днепропетровщины лишились лицензий. В Мариуполе только за февраль полицейские выявили 39 фактов продажи спиртного и табака несовершеннолетним, сообщил Мариупольский отдел полиции. А сколько таких заведений лишилось лицензий, информации по нашему городу я не нашла. Но продажа запрещенных товаров подросткам в киосках продолжается цинично и спокойно.

И все-таки, постепенно эта проблема поднимается, однако такими темпами она будет существовать еще долго. Думаю, здесь должны не только проводиться рейды и проверки, должны работать гражданские активисты и СМИ. Наверное, нужно не только освещать нарушения закона продавцами, но и отслеживать итоги проверок: штрафы, лишение лицензий. И, конечно, рекламировать здоровый образ жизни для подростков.

Анна Харченко