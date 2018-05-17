Как жителю Донецкой области впервые получить водительское удостоверение

В течение последнего месяца по всей Украине и, в частности, в Донецкой области, сервисные центры МВД провели многочисленные лекции и открытые уроки на тему «Как получить удостоверение водителя впервые?».

Во время встреч был презентован первый онлайн-советчик: он пошагово разъясняет алгоритм действий будущего водителя. Гражданам больше не придется теряться среди недостоверной информации, которой много в сети интернет, — достаточно воспользоваться официальными ресурсами Главного сервисного центра МВД. Выбрать надежную автошколу можно по Всеукраинскому перечню автошкол, которые прошли аккредитацию. Усовершенствовать знание ПДД — с помощью бесплатного онлайн-тренажера, который полностью воссоздает условия реального теоретического экзамена по ПДД.

Лучше подготовиться к практической части экзамена клиентам сервисных центров поможет знакомство со схемами маршрутов и чек-листом, в котором отмечены типичные ошибки. Всю информацию, необходимую для того, чтобы легко и честно сдать экзамены на право управления транспортным средством, можно найти по ссылке.

Недавно получить украинское водительское удостоверение стало намного легче для иностранных граждан: теоретическая часть экзамена отныне на английском языке. А из сайта Главного сервисного центра МВД можно загрузить полный перечень вопросов и ответов по ПДД, также переведенных на английский язык.

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