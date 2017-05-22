В Мариуполе в парке «Веселка» юные инспекторы движения учили воспитанников детских садов Правилам дорожного движения. Весь учебный год агитбригады отрядов ЮИД посещали детские сады, где рассказывали малышам как вести себя на дороге. А накануне каникул, юидовцы и воспитанники детских садов вместе приняли участие в познавательно-развлекательной программе «Калейдоскоп дорожного движения».

Перед началом мероприятия перед детьми выступили сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения и патрульные полицейские. Присутствующим напомнили о Правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения.

Для участия в мероприятии дети разделились на команды, в каждой из них были как юидовцы, так и малыши из детских садов.

Команды участвовали в различных конкурсах по безопасности дорожного движения, рисовали дорожные знаки и поясняли их значение, разгадывали ребусы, рассказывали Правила дорожного движения, моделировали различные ситуации, которые могут возникнуть на дороге и танцевали.

Целый танцевальный флеш-моб подготовили для своих шефов-юидовцев воспитанники детского сада №32. И, конечно же, никто не смог остаться в стороне все подхватили зажигательный танец и танцевали вместе с малышами.

В парке играла музыка и раздавался детский смех.

В конце мероприятия все отряды ЮИД были награждены грамотами, а воспитанники детских садов получили сертификаты знатоков дорожного движения и книги.