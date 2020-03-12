Карантин продовжили до 11 травня

Кабінет Міністрів України сьогодні подовжив дію карантинних заходів у країні до 11 травня. Всі запроваджені карантинні заходи лишаються в силі, чинні норми будуть діяти щонайменше впродовж наступних двох тижнів.

Рішення про подовження карантину ухвалено через те, що зростання кількості інфікованих COVID-19 триває, і країна поки не пройшла свого піку захворюваності. Вчені прогнозують, що пік нових випадків Covid-19 в день припадатиме на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків — на 3-8 травня.

Карантин буде завершено за умови, якщо протягом 10 днів рівень смертності не зміниться і залишиться на рівні 5%, а лікарні будуть заповнені пацієнтами з COVID-19 не більше ніж на 50% (зараз вони заповнені на 10%).

У разі сприятливої епідеміологічної ситуації, після 11 травня почнеться перший етап виходу країни з карантину.

Втім, Кабмін дозволив перевезення у громадському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові.