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Карантин у школах продовжено

Опубликовано 07 Фев 2020

карантин школаЗ метою недопущення захворюваністі на ГРВІ та грип серед дітей, в Маріуполі продовжено карантин до 14 лютого включно. На даний момент рівень захворювання респіраторними захворюваннями учнів становить понад 20%.

Нагадаємо, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 «Про призупинення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти м Маріуполя в 2019-2020 навчальному році» з 30 січня року був припинений навчальний процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста.

Про відновлення навчального процесу буде повідомлено додатково.

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