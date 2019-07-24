Кіберполіцейські викрили двох скімерів, які викрадали гроші з банківських рахунків

Зловмисники встановили у торгівельному закладі Маріуполя скімінгові пристрої, з допомогою яких зчитували інформацію з банківських карток покупців, а потім викрадали з їх рахунків кошти. Співробітники Донецького управління кіберполіції, слідчі Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1встановили причетність підозрюваних до близько 50 фактів компрометації карт.

Поліцейські викрили у скімінгу двох жителів Маріуполя віком 22 та 23 роки. Спільники організували схему викрадення грошей з рахунків громадян шляхом виготовлення «дублікатів» банківських карток.

У магазині, де працював один з підозрюваних, вони встановили біля POS-терміналу спецобладнання для зчитування з карт конфіденційної інформації. Крім того, зловмисник запам’ятовував пін-код, який вводив покупець під час оплати покупки.

Отримані дані з використанням комп’ютерної техніки копіювали на так званий білий пластик, після чого знімали кошти у банкоматі.

Під час обшуків у фігурантів вилучені скомпрометовані платіжні картки, скімінговий пристрій, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, яке використовувалося для злочинних дій, чорнові записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».

Підозрюваним загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.