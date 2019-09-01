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Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тисяч телеканалів

Опубликовано 04 Сен 2019

Киберполиция трансляция 04.09.19 1Роботу спеціального сервісу організував мешканець міста Маріуполь. За щомісячну оплату він незаконно надавав користувачам доступ до майже 2,5 тисяч телеканалів та 5 тисяч фільмів. Серед них і ті, що висвітлюють діяльність терористичних та сепаратистських організацій так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки.

Працівники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Донецької області викрили у таких діях 38-річного мешканця Донеччини.

Чоловік розповсюджував аудіовізуальні твори, право на які належать іншим компаніям, а це близько 5 тисяч фільмів, 2,5 тисячі телеканалів для більше 5 тисяч користувачів. Для цього він створив спеціалізований сервіс, який обладнав послугою для приховування місця розташування серверу.

Надання підписки до цього сервісу здійснювалося наступним чином: коли клієнт заходив на сайт вперше, йому надавався доступ до порталу в тестовому режимі на 24 години. Після тестування зацікавлена особа зверталась до адміністратора порталу для оформлення передплати. В подальшому зловмисник надавав інструкцію оплати послуги за допомогою електронних гаманців. Після оплати користувач отримував доступ до телеканалів та фільмів.

Поліцейські провели обшук у його квартирі у місті Маріуполь (Донеччина). Вилучено системний блок, ноутбук з програмним забезпеченням управління адмінпанеллю ТВ-порталу, флеш-носії з даними та два блокноти з чорновими записами. Усю техніку направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Нанесені зловмисником збитки наразі встановлюють експерти. Йому загрожує до двох років ув’язнення.

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