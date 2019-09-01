Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тисяч телеканалів

Роботу спеціального сервісу організував мешканець міста Маріуполь. За щомісячну оплату він незаконно надавав користувачам доступ до майже 2,5 тисяч телеканалів та 5 тисяч фільмів. Серед них і ті, що висвітлюють діяльність терористичних та сепаратистських організацій так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки.

Працівники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Донецької області викрили у таких діях 38-річного мешканця Донеччини.

Чоловік розповсюджував аудіовізуальні твори, право на які належать іншим компаніям, а це близько 5 тисяч фільмів, 2,5 тисячі телеканалів для більше 5 тисяч користувачів. Для цього він створив спеціалізований сервіс, який обладнав послугою для приховування місця розташування серверу.

Надання підписки до цього сервісу здійснювалося наступним чином: коли клієнт заходив на сайт вперше, йому надавався доступ до порталу в тестовому режимі на 24 години. Після тестування зацікавлена особа зверталась до адміністратора порталу для оформлення передплати. В подальшому зловмисник надавав інструкцію оплати послуги за допомогою електронних гаманців. Після оплати користувач отримував доступ до телеканалів та фільмів.

Поліцейські провели обшук у його квартирі у місті Маріуполь (Донеччина). Вилучено системний блок, ноутбук з програмним забезпеченням управління адмінпанеллю ТВ-порталу, флеш-носії з даними та два блокноти з чорновими записами. Усю техніку направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Нанесені зловмисником збитки наразі встановлюють експерти. Йому загрожує до двох років ув’язнення.