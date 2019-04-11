Кіберполіція викрила групу осіб у поширенні вірусів

Зловмисники самостійно створювали, а також купували та модифіковували шкідливе програмне забезпечення. Ці програмні засоби вони поширювали в мережі інтернет на спеціалізованих форумах та чатах бірж криптовалют під виглядом ліцензійного програмного забезпечення. Насправді ж, користувачі завантажували на свій пристрій вірус. Зазвичай це були віруси типу «stealer» або «keylogger».

Працівники Департаменту кіберполіції встановили причетність до цього правопорушення двох 28-ми річних мешканців Хмельниччини.

Робота цих вірусів була налаштована так, що на інфікованих комп’ютерах відбувався збір інформації, в тому числі і конфіденційної. Серед такої – паролі, логіни до різних ресурсів, інформація про гаманці криптовалют, файли з персональною інформацією тощо.

У подальшому зібрана інформація направлявся зловмисникам на спеціально налаштований сервер. Частина розповсюдженого шкідливого програмного забезпечення дозволяла їм віддалено керувати інфікованими пристроями на правах адміністратора, в тому числі спостерігати за жертвами та прослуховувати їх розмови.

Викрадена особиста інформація зазвичай використовувалась для подальших протиправних дій та частково продавалася на відповідних форумах. Сума збитків наразі встановлюється.

За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, на якій зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення. Техніку направлено на експертизу. Працівники кіберполіції проводять заходи спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.

Триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.

Для того аби вберегти свою персональну інформацію рекомендуємо дотримуватися правил кібербезпеки. Зокрема:

1. Використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

2. Постійно оновлювати операційну систему. Критичні оновлення безпеки операційних систем закривають вразливості системи;

3. Використовувати антивірусні програми та постійно оновлювати їх до актуальної версії;

4. Не завантажувати файлів із підозрілим змістом та від невідомих осіб;

5. Використовувати надійні паролі, при цьому один пароль має використовуватися виключно для одного сервісу.