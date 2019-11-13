Кіберполіція викрила зловмисника у поширенні шкідливого програмного забезпечення

Використовуючи вірус, 20-річний житель Дніпропетровщини отримував доступ до користувацьких даних та комп’ютерної інформації. Фігурант викрадав конфіденційну інформацію користувачів.. Крім цього, збував за грошову винагороду шкідливі програмні засоби.

Працівники кіберполіції Дніпропетровщини встановили, що зловмисник збував за грошову винагороду шкідливий програмний засіб та за допомогою якого викрадав дані для доступу до облікових записів користувачів мережі Інтернет.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили ноутбук, іншу комп’ютерну техніку, мобільні телефони та додаткові носії інформації. Під час попереднього огляду цієї техніки, працівники кіберполіції виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану конфіденційну інформацію понад 100 облікових записів користувачів з України та понад 3500 громадян інших країн. Така інформація містила дані щодо електронних платіжних систем, паролів від електронних поштових скриньок, ключів від електронних гаманців криптовалют.

Досудове розслідування триває, зловмисник підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до двох років позбавлення волі.

Аби не стати жертвою подібних злочинів кіберполіція радить дотримуватись наступних правил кібербезпеки:

1. Використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

2. Постійно оновлювати операційну систему;

3. Використовувати антивірусні програми з актуальними базами;

4. Не завантажувати файлів із підозрілим змістом;

5. Використовувати надійні паролі. Також радимо використовувати різні паролі для різних сервісів та періодично їх змінювати.