Кілька разів на автовокзалах Маріуполя вилучалися наркотики

Перевіряючи пасажирів на стратегічно важливих об’єктах промислового міста, поліцейські виявили в особистих речах коноплю. Наркотичні засоби вилучено та направлено на експертизу.

Посилені заходи безпеки поліції по забезпеченню громадського порядку на авто- залізничних вокзалах і блокпостах спрямовані, перш за все, на виявлення наркотичних засобів, зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

У зв’язку з проведенням операції «Мак» активізовано роботу з наркообігом.

На автостанції міжрегіонального сполучення Маріуполя поліцейські звернули увагу на чоловіка, який чекає відправлення автобуса в Запоріжжя. Пасажир привернув увагу поліцейських тим, що помітно занервував при появі патруля.

Але під час перевірки документів 34-річний житель Запорізької області вже вів себе впевнено. Прибувши до Маріуполя на 5 днів для вирішення питання працевлаштування, вже збирався виїжджати на батьківщину. В ході бесіди з правоохоронцями з’ясувалося, що раніше він притягувався до відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Під час огляду речей в сумці було виявлено два згортки. В обох знаходилися речовини рослинного походження зеленого кольору. Як пояснив правопорушник, він курить марихуану і тому возить з метою особистого вживання.

В цей же день на іншому автовокзалі Маріуполя приміського напряму транспорту правоохоронці зупинили чоловіка який прямував до с. Урзуф. Під час огляду речей були виявлені 4 поліетиленові пакета з речовиною зеленого кольору.

Раніше судимий за майнові злочини 33-річний житель Маріуполя пояснив, що прямував по роботі. Так як їде не на один день, приготував коноплю для власного вживання.

За обома фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального Кодексу України. Покарання за даний вид правопорушення — до 3 років позбавлення волі. Вилучене направлено на експертизу.