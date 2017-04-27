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Кинолог и пес показали детям с недостатками слуха, как дружить с собакой на языке жестов

Опубликовано 28 Апр 2017

Юный кинолог 27.04.17 79-летняя Даша Багаченко и немецкая овчарка Кинг, воспитанник Кинологического центра полиции Донецкой области, приняли участие в мероприятии для детей из мариупольской школы-интерната для слабослышащих детей, который состоялся на днях в «Кинологическом центре «Азов» Кинологического союза Украины. Девочка стала первым юным кинологом, который тренируется на базе полиции.

Маленькая Дарья не понаслышке знает, что собака — это друг, который понимает с полувзгляда, ведь она выросла в семье кинологов. Мама школьницы, Наталья Багаченко, — специалист 1 категории кинологического центра ГУНП в Донецкой области и более 15 лет работает с четвероногими помощниками. А еще у семьи есть питомник, где они разводят шнауцеров — от гигантских ризеншнауцеров до миниатюрных цвергшнауцеров.

Кстати, единственная представительница этой породы в кинологическом центре полиции — Кейси (KAMEYA RIGHT GUARD) которой нет еще и полугода, является воспитанницей Натальи.

Даша очень любит собак и решила пойти по маминым стопам. Сейчас девочка уже три недели занимается в кинологическом центре. Ее напарником стал Кинг, будущий специалист по следовой работе, поиску людей и задержанию преступников. Щенка в прошлом году подарили полицейским коллеги из Мукачево во время кинологических соревнований.

Пушистому «детективу» уже почти год, он находит след, оставленный около часа назад, и ходит по следу до 650 метров. Вместе с маленькой воспитательницей они оттачивают первый этап дрессировки, чтобы собака слушалась ребенка. Кинг выполняет команды на расстоянии до 15 м.

Именно эти умения Даша и Кинг продемонстрировали детям с недостатками слуха по приглашению «Кинологического центра «Азов», с которым полиция Донецкой области тесно сотрудничает в различных проектах.

- Важно было, чтобы дети увидели, что такой же ребенок, как они, работает с собакой, которая его понимает и слушается, что общаться с собакой не обязательно с помощью голоса — она ​​прекрасно понимает жесты, — отметил Леонид Котов, руководитель кинологического центра ГУНП в Донецкой области.

Дети были в восторге, каждый погладил полицейский собаку. Для Даши и Кинга это выступление стало подготовкой к международному чемпионату юных кинологов, который состоится 27-28 мая в Сумах.

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