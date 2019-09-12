Кінологи з Донеччини взяли «золото»на всеукраїнських змаганнях

10-12 вересня на Житомирщині проходив четвертий Всеукраїнський чемпіонат Національної поліції України з багатоборства кінологів. Німецька вівчарка Хаммер разом із кінологом Степаном Єрьоменко, які представляли прифронтовий регіон, вибороли першість у номінації «Захисна служба» серед 41 собаки.

Триденний чемпіонат з багатоборства кінологів Нацполіції України пройшов на базі сучасного циклу кінології Житомирського навчального центру підготовки поліцейських та кінологічного центру Національної поліції.

У ньому взяли участь 41 кінолог з 28 команд зі всіх областей, кінологічна команда Збройних Сил України та Державної кримінально-виконавчої служби України.

Поліцію Донеччини на змаганнях представили начальник кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Леонід Котов та кінолог Степан Єрьоменко з німецькою вівчаркою Хаммером.

Чемпіонат проходив у 4 етапи: слідова робота, пошук сліду, вибірка гільз, людини, речі та курс захисту.

Перше місце у номінації «Захисна служба» посів Хаммер. На змаганнях «Юний кінолог», які проходили у травні у м. Суми, службовий собака став першим у захисній службі з вибірці речей за запахом. Чотирилапий детектив за 5 секунд вказав на потрібну палицю: теж саме робить собака, розшукуючи злочинця за слідом.

«Собака витримала тиск фігуранта та показала себе блискуче»,- відзначив Леонід Котов.

У загальному заліку кінологічна група поліції Донеччини посіла 15 місце. Всі команди-переможці були нагороджені кубками та грамотами.