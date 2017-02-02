Кинологический центр полиции Донетчины готовится к открытию

6-летний «Гуч», 3-летняя «Земфира» и 2-летняя «Беста» — эта тройка и еще семь собак сегодня «служат» в рядах полиции Донецкой области, чтобы люди находились в безопасности. Как происходит строительство кинологического центра, который возрождается в Мариуполе, проверил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Еще 2 года назад полицейские Донетчины не имели даже крыши над головой, где можно было работать в нормальных условиях, а сегодня постепенно восстанавливается и совершенствуется то, что осталось в оккупированном Донецке.

Среди возрождающегося — кинологический центр ГУНП в Донецкой области, без которого невозможна работа в регионе, где ведутся боевые действия и наблюдается скопление оружия и боеприпасов.

Его строительство началось на базе, где не было ничего, кроме заброшенных зданий, подлежащих сносу. Сегодня здесь постепенно возводятся помещение за помещением, вольеры для собак, обустраиваются площадки для тренировок четвероногих напарников полицейских.

- Мы уделяем большое внимание кинологии, ведь это один из серьезных инструментов, который позволяет бороться на серьезном уровне с преступностью. Никто другой пока ничего иного и лучшего, не придумал. Собака — наиболее надежное оружие в борьбе с преступностью. Собака не может работать на улице круглосуточно. Она работает там, где необходимо, — на блокпостах, в поездах, при отъезде междугородных и международных автобусов, с целью поиска боеприпасов, оружия, наркотических веществ, взрывчатки. Это всё работа этих животных — наших друзей, наших помощников, которые будут оказывать помощь полиции Донецкой области, — отметил генерал Аброськин.

Сейчас в кинологическом центре тренируется 10 собак. Среди них есть и лабрадор Гуч, и Арес, которые специализируются на поиске оружия и взрывчатки. Тренируются служебные собаки с помощью специальных средств и веществ. Например, свое мастерство по поиску взрывчатки пес оттачивает на веществе, которое имеет идентичный со взрывчаткой запах.

Вместе с ними учится овчарка Земфира. Ее «конек» — следовая работа. Собака учится находить человека по запаху. А вот наркотическое вещество безошибочно обнаруживает Беста. Все они уже помогают правоохранителям спасать людей от использования против них взрывоопасных предметов и задерживать злоумышленников.

Помогают полицейским Донетчины и кинологи других территориальных подразделений полиции Украины. Недавно произошла ротация правоохранителей, которые со своими напарниками несли службу в декабре и январе. Благодаря им было прекращено 14 фактов незаконного оборота наркотических веществ, изъято более тысячи патронов, 8 единиц огнестрельного оружия, 2 — холодной и 6 взрывных устройств.

- Кинологический центр позволит нам увеличить количество собак, можно будет заниматься их воспитанием, а это отразится на качестве раскрытия преступлений — тяжких и особо тяжких. Я думаю, со временем кинологический центр в Мариуполе, построенный при совместном участии представителей крупного металлургического предприятия ММК им. Ильича, при поддержке местных властей, станет лучшим в Украине, — отметил Вячеслав Аброськин.

Открытие центра планируется на конец февраля.