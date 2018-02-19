Кінологічному центру поліції Донеччини – рік

22 лютого 2017 року в Маріуполі був відкритий сучасний кінологічний комплекс. Сьогодні це потужна база, де тренують та сертифікують службових собак, пристосованих для роботи в умовах бойових дій, розвивають актуальні напрямки дресирування, такі як собака-антитерор, та багато працюють з дітьми, зокрема з розладами здоров’я. Про найцікавіші досягнення року читайте далі.

Трішки історії. Кінологічний центр поліції Донецької області було побудовано з нуля, адже не було ані будівлі, ані фахівців, ані собак. Вся інфраструктура залишилася в окупованому Донецьку. За ініціативою тодішнього начальника поліції області, а нині першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та при підтримці Маріупольської міськради та керівництва металургійного комбінату ім. Ілліча у рекордні три місяці біля моря виріс комплекс, де можуть жити та навчатися 24 собаки.

Першими вихованцями стали 10 собак, а кінологів «збирали» звідусіль – до відродження кінологічної служби в поліції долучилися фахівці з інших областей, цивільні інструктори та люди, які люблять собак та були готові вчитися.

Сьогодні кінологічним центром опікується керівництво поліції Донеччини на чолі з Миколою Семенишиним, зокрема начальник управління карного розшуку Артем Кисько, адже саме в оперативній роботі чотирилапі помічники незамінні.

За участі «нюхачів» проводяться огляди місць злочинів, обшуки, затримання злочинців, слідчі дії. Крім того, поліцейські собаки обстежують мінні поля на лінії розмежування, несуть службу на блокпостах і вокзалах та стежать за безпекою під час масових заходів. У прифронтовому регіоні працюють спільно зі спецпідрозділом КОРД, вибухотехніками, військовою службою правопорядку та СБУ.

Перемоги:

- Сьогодні в кінологічному центрі – 19 службових собак. З них 7 спеціалізуються на слідовій роботі, 6 – фахівці з пошуку зброї, боєприпасів та вибухівки, ще два – «шукачі» наркотиків. Решта собак проходять перший етап дресирування. Крім того, слідові собаки додатково проходять курс захисту, вчаться звільняти заручника.

- За рік чотирилапі «детективи» врятували Донеччину від понад 20 кг вибухових речовин. За допомоги кінологів вилучено 160 вибухових пристроїв, 10 тисяч набоїв, більше 30 одиниць вогнепальної зброї.

- Лабрадор Гуч виявив замасковану вибухівку у безпілотнику бойовиків, який впав в житловому секторі Авдіївки.

- Протипіхотну міну з механізмом самоліквідації (2 кг тротилу та пластиду) знайшли поліцейські спільно з СБУ влітку на пляжі у Маріуполі. Небезпеку було знешкоджено завдяки гострому нюху лабрадорів Гуча і Теодора.

- З незаконного обігу вилучено 15 кг наркотичних речовин.

- Кінологічні групи здійснили 300 виїздів на місця злочинів у складі слідчо-оперативних груп, виїжджали на обшуки та інші слідчі дії. За допомоги собак розкрито більше 90 злочинів.

- Пес Туман допоміг співробітникам карного розшуку затримати злочинця, який втік з-під варти у Волновасі. За допомогою німецької вівчарки розшуковці вистежили втікача за кілька кілометрів, де він ховався у чужому будинку на горищі. Інших слідів, крім запаху зловмисника, у поліції не було.

- Розпочато підготовку собаки-спецпризначенця для Корпусу оперативно-раптової дії. В спецпідрозділі КОРД вводиться посада кінолога, і зараз він проходить навчання в кінологічному центрі разом зі своїм майбутнім напарником. 4-місячний Зевс з самого дитинства тренується за спеціальною програмою «антитерор».

- Вихованці кінологічного центру поліції Донеччини брали участь у першому чемпіонаті Нацполіції з багатоборства кінологів та міжнародних змаганнях, які відбувалися на Закарпатті. «Ветеран» Бакс всього за 2 місяці підготовки увійшов до 20-ки кращих в країні, а Туман став кращим у трьох вправах та посів перші місця у трьох номінаціях на міжнародному рівні.

- Створюються територіальні підрозділи кінологічного центру. Наразі вже сформовано такий в Краматорську, наступне місто – Бахмут, а згодом власні кінологічні загони постійно працюватимуть по всій області. Це дасть змогу самостійно обслуговувати всю територію Донецької області, без залучення доданих сил з інших областей.

- Сформовано штат кваліфікованих фахівців, що дозволяє навчати собак своїми силами. Так, заступник начальника кінологічного центру Донеччини Віктор Казаков став одним з двох інструкторів, які готували службових собак зі всієї України для роботи на Євробаченні в Києві.Всіх собак кінологічного центру навчає колишній військовий, кінолог-спортсмен Степан Єрьоменко, який є інструктором Кінологічного союзу України за 6 категоріями. Також провідними кінологами є В’ячеслав Алексєєв, Вадим Абрамкин.

- Сьогодні кінологічний центр є навчальною базою для кінологів та службових собак з наступним сертифікуванням. Зараз у центрі проходять навчально-тренувальні збори кінологів та собак зі всієї області. Після курсу занять за 3 напрямками (пошук зброї, наркотиків, людини) напарники складуть іспити у присутності керівництва відділу організації кінологічної служби Нацполіції та отримають робочі сертифікати.

- Поліцейські собаки працюють не тільки «детективами», але й «лікарями» та сприяють реабілітації діток з ДЦП, вадами слуху та мовлення (за практиками каністерапії). Кінологи масово виступають у дитячих садочках, інтернатах і школах та запрошують малечу до себе, популяризують кінологічну службу та поліцію в цілому.

Сьогодні кінологічний центр поліції Донеччини знають і дорослі, і діти. Штат кінологів розширюється, тому запрошуємо приєднатися до нашої дружної команди!