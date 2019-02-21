Кінологічному центру поліції Донецької області – два роки

За допомогою чотирилапого спецназу поліцейські розкрили 150 злочинів та вилучили з незаконного обігу 140 кг вибухівки.

22 лютого 2017 року в Маріуполі запрацював сучасний кінологічний центр Головного управління Нацполіції в Донецькій області. За два роки він став потужною базою, де поліцейські власними силами вирощують, тренують та сертифікують службових собак. Також тут з нуля готують і кінологів.

Сьогодні у центрі живуть 35 чотирилапих «детективів». Головні напрямки роботи собак – пошук зброї та вибухівки, наркотичних речовин, а також людей та речових доказів, наприклад, гільз.

Вміють вихованці центру і захистити свого провідника, і порушника затримати, так, щоб він залишився при цьому неушкоджений. Тренують тут песиків і за спеціальною програмою «собака-антитерор» — для спецпідрозділу КОРД.

За два роки кінологи зі своїми вірними напарниками здійснили понад 1000 виїздів. Працювали на місцях злочинів, мінних полях, блокпостах, під час спеціальних поліцейських операцій. А ще — знайомили з роботою поліцейського кінолога малечу.

З 2017 року по сьогодні собаки допомогли розкрити 150 злочинів, серед яких вбивства, розбої, крадіжки.

Також чотирилапі «правоохоронці» врятували Донеччину від близько 50 одиниць вогнепальної зброї, 450 вибухових пристроїв, понад 23 тисяч патронів та 140 кг вибухових речовин.

Перший вихованець кінологічного центру німецька вівчарка Туман і зараз віддано служить людям. Слідовий пес неодноразово гідно представляв Донеччину на міжнародних та всеукраїнських турнірах. А ще він здатен пройти 10 км сільськими дорогами у пошуках злочинця та знайти знаряддя вбивства майже через півдоби після скоєння злочину.

Протидіяти злочинності допомагають собаки різних порід – німецькі вівчарки, лабрадори-ретривери та навіть різеншнауцери. У кожного — свої «фішки» у роботі.

Кінологічний центр продовжує стрімко розвиватися: тренувальний майданчик поповнився сучасним обладнанням, а по всій області починають відкриватися філіали підрозділу, щоб забезпечити усі відділи поліції надійними чотирилапими помічниками.