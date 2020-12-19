З 2021 року в Маріуполі відкриється безкоштовний клуб кодування для дітей та підлітків (8-17 років) CodeClub. Завдання ініціативи – надати можливість всім дітям, незалежно від місця проживання та соціального статусу родини, отримати якісну освіту.

Code Club Україна – це частина міжнародного проєкту Code Club World, покликаного зробити IT-освіту доступною та об’єднати всіх представників галузі у дружне ком`юніті. За шість років роботи було створено 1711 клубів, в яких 20822 учнів вивчали програмування. Ініціативу підтримує Міністерство освіти і науки України та вітчизняні IT-компанії. Курс навчання проходить за одним з напрямків: Scratch новачок, Scratch базовий, Scratch просунутий, HTML/CSS, Python.

Розпочати навчання можна буде у 2021 році.