Книжное Новогодье в детской библиотеке

Приближается Новый год – один из самых волшебных праздников. Желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, ведь и взрослые, и дети верят в чудеса. Процесс подготовки к празднику создаёт новогоднее настроение и ожидание Нового года не менее важно, чем само событие.

Детская библиотека им. В.В. Маяковского создала праздничную атмосферу для своих читателей. Можно ли представить себе Новый год без ёлки? Конечно, нет! Ёлка – это основной и неотъемлемый атрибут новогодних праздников. Такая красавица-ёлочка засверкала и в нашей детской библиотеке. Она украшает книжную выставку «Здравствуй, Зимушка-Зима!». А ещё на выставке есть необычная книжная лестница-кудесница. Её облюбовали Санта-Клаус, Снеговичок, Гномики, а когда библиотека закрывается, и сотрудники уходят домой, они, наверняка, читают интересные зимние истории, которых много на книжной выставке. Также внимание читателей привлекает выставка новогодних открыток прошлых лет и выставка-сюрприз «Блеск новогодней игрушки». Она интересна тем, что на ней представлены ретро-игрушки 60-80г.г.

Еще в библиотеке есть необычная книжная инсталляция «Подарки от Санта-Клауса». Вместе со своими помощниками Снеговиком, Зайчиком и Белочками он на санках привёз ребятам мешок подарков — интересные книги. Читатели с удовольствием берут эти книжки для чтения. А рядом находится необычная книжная «ёлка», украшенная ярким дождиком и настоящими шишками. Залы библиотеки украшены снежинками, гирляндами, колокольчиками. Среди снежинок на разноцветных прищепках висят книжечки для малышей.

Такое новогоднее разнообразие в библиотеке вызывает желание ещё раз окунуться в атмосферу праздника, почитать интересную книгу или журнал и сделать селфи. Ребят ждут не менее интересные мероприятия, мастер-классы, подготовленные библиотекарями к зимним каникулам. Пусть все были счастливы — и те, кто делает подарки, и те, кто их получает! Самое большое счастье в жизни – это делать добро! С наступающим Новым 2017 годом!!!

Елена Тычкова