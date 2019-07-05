Коли людина може розраховувати на безоплатну правову допомогу

Поліція Донеччини інформує про те, які права має громадянин, якщо він є затриманим, свідком злочину або постраждалим від домашнього насильства.

Згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:

особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину;

особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання;

особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії.

Адміністративне затримання триває не більше 3 годин, за підозрою у вчиненні злочину – до 72 годин. Кожного затриманого ознайомлюють з його правами під особистий підпис. Так, кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника (частина четверта статті 29 Конституції України).

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Працівники поліції, на визначених законом підставах, можуть проводити поверхневу перевірку або особистий огляд речей. При цьому людина має право:

попросити представитись та пред’явити службове посвідчення;

дізнатися від поліцейського обґрунтування необхідності здійснення поверхневої перевірки або особистого догляду Вас та Ваших речей.

оскаржити дії поліцейських у вищий орган поліції або до суду.

Поверхнева перевірка полягає у візуальному огляді особи, речей або транспортного засобу. Поверхнева перевірка здійснюється працівником поліції однієї з Вами статі.

У разі домашнього насильства громадянин має право звернутися за безкоштовною правовою допомогою до єдиного контакт-центр безоплатної правової допомоги (цілодобово, безкоштовно). А також юридичну, медичну та психологічну допомогу постраждалі від насильства можуть отримати в тимчасовому притулку для жертв домашнього насильства.