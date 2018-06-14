«Коли вибухотехнік перестає відчувати страх, йому пора на пенсію»

Про те, як працюють експерти з розмінування на Донеччині, розповів в.о. начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Донецькій області Сергій Нестеров. Вчора поліцейський та його колеги відзначили 23-ю річницю з дня створення вибухотехнічної служби України.

13 червня 1995 року наказом МВС України було створено вибухотехнічну службу. В обов’язки вибухотехніків входить пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Щомісяця вибухотехніки Донеччини здійснюють понад 90 виїздів на розмінування. Це виявлення нерозірваних боєприпасів, робота на місці вибуху або виїзди на повідомлення про мінування, які, як правило, виявляються чиїмось невдалим жартом.

«Але у будь-якому випадку ми маємо ретельно обстежити територію. Вибухотехнік працює доти, доки не впевниться, що територія безпечна для людини», — розповідає Сергій Нестеров. Так, вчора, у Великій Новосілці фахівці працювали понад 5 годин, обстеживши 10 тисяч кв.м.

До кожного виїзду поліцейські ретельно готуються, щоразу задіюються значні ресурси – виїжджає лабораторія, використовується обладнання. Якщо є ризик вибуху, то фахівець працює в захисному спецкостюмі, який важить близько 50 кг.

«Як то кажуть, у нас немає навчальних виїздів, є бойові. Головне у нашій роботі – уважність. Вибухові пристрої можуть бути замасковані під різні предмети, навіть іграшки. Найнебезпечніший предмет – той, що виготовлений саморобним способом, не знаєш з чого він зроблений та до чого підключений», — зазначає поліцейський.

Сергій працює вибухотехніком 8 років, а загальний стаж у поліції – 19 років. У минулому чоловік був оперуповноваженим карного розшуку. Оперативний досвід допомагає і в новій професії – вірно оцінювати ризики, відчувати небезпеку на відстані. Це допомагає не тільки вижити, але й якісно виконати свою роботу.

«Напевно, найбільш ризикована ситуація – обстеження території, де підірвалися на автомобілі наші колеги-поліцейські під Маріуполем. Довелося працювати на мінному полі, де навколо скрізь були встановлені у бойове положення міни. Але впоралися, очистили місце, щоб інші експерти могли безпечно працювати», — згадує майор Нестеров.

Поліцейського не лякає мінне поле, найбільший страх – страх невідомості, коли боїшся не впоратися, не встигнути.

«Найважчий період — коли їдеш на місце і не знаєш, що на тебе чекає. Потім, коли оцінюєш ситуацію, розумієш що і як робити, — все, ти просто робиш свою справу. Взагалі-то вибухотехнік — жива людина, і, звісно, страх є, але цей страх керуємий. Він допомагає діяти правильно, адже один невірний, легковажний рух – і ти можеш поставити під загрозу життя людей. Тому, хто не боїться, — пора на пенсію», — впевнений вибухотехнік.

А найулюбленіша справа Сергія та його колег – робота з дітьми. Поліцейські-вибухотехніки проводять з малечею навчальні евакуації та цікаві заняття, де показують, як може виглядати небезпека, та що робити, щоб не трапилося біди.