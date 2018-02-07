Коли замість іграшок — шприци з-під наркотиків

По всій оселі розкидані ліки, шприци, пігулки та пусті пляшки з-під хімічних речовин, а на кухні дорослі та їх «товариші по дозі» вживають дизоморфін. Все це відбувалося на очах у маленького хлопчика, який залишився сам по собі із живими батьками. За родину взялися правоохоронці з Волновахи.

У січні 2018 року вищевказана родина вперше потрапила в поле зору співробітників Волноваського відділу поліції, коли під час перевірки умов проживання у матері знайшли наркотики (канабіс). ЇЇ було притягнуто до кримінальної відповідальності та складено протокол за неналежне виховання її маленького сина. Крім того, жінка, яка проживає із своїм співмешканцем, була суворо попереджена про подальшу долю родини у разі невиконання настанов правоохоронців. Через декілька тижнів вже співробітники кримінальної поліції навідалися до горе — матері. На жаль, на цей раз ситуація стала ще гіршою. У помешканні знаходилися невідомі, які разом із батьками виготовляли та вживали сильнодіючий наркотик дизоморфін. Дорослі свою провину не заперечували та зізналися, що нічого зробити вони не в змозі, адже є залежними від наркотиків. По всім кімнатам розкидані дитячі іграшки і шприци, а у дитячому ліжку правоохоронці знайшли пачку з пігулками.

Поговоривши з хлопчиком, правоохоронці дізналися, що він наляканий та розуміє, що мама і тато роблять щось погане. Дитина у свої півтора роки знає, що шприц у наркозалежних людей називають «баян», а коли мама і тато на кухні, їх краще не відволікати.

Така картина насправді шокувала правоохоронців. Відносно дорослих відкрито кримінальне провадження за ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального Кодексу України.

Зараз вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав, а хлопчика планується відправити до реабілітаційного центру у м. Краматорськ. Доки правоохоронні органи та соцслужба підготують всі необхідні документи, дитина знаходиться з матір’ю, але співробітники ювенальної превенції тримають ситуацію на контролі.

Треба відзначити, що завдяки спільним рейдам по сім’ям СЖО поліцейські та співробітники служби у справах дітей регулярно виявляють нові родини, яким потрібна допомога.