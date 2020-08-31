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Команда Маріуполя стала бронзовим призером чемпіонату України з водного поло

Опубликовано 01 Сен 2020

94394-118551636_3395768843821840_5220042357250450590_nУ Львові відбувся заключний п’ятий тур чемпіонату України з водного поло. Маріупольські спортсмени змогли стати одними з кращих і привезти до міста бронзову медаль.

Головними суперниками наших ватерполістів були команда львівського «Динамо» і збірної Харківської області. У підсумку, львів’яни вибороли «золото», харків’яни — срібло.

Наша команда складалася з вихованців маріупольського водного поло. Серед тренерів, майстер спорту Тимур Шилін та заслужений тренер України Георгій Баранніков.

Наступне змагання команда Маріуполя проведе в боротьбі за кубок України. Він відбудеться в жовтні поточного року.

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