Команда юних кінологів здобула срібло на всеукраїнському чемпіонаті

П’ять хлопців та дівчат гідно представили Донецьку область на Відкритому чемпіонаті з багатоборства зі службовими собаками серед молоді «Юний кінолог», які відбулися 28-29 травня у Сумах. І діти, і собаки стали наймолодшими на змаганнях, але зуміли вибороти друге місце з курсу слухняності у командному та індивідуальному заліку серед 17 областей.

Змагання були організовані Національною поліцією України з метою зацікавити молодь роботою поліцейського кінолога. На чемпіонат, який проходить втретє, з’їхалися понад 50 юних тренерів з усієї України віком до 18 років.

Донецька область вперше взяла участь у багатоборстві юних кінологів. Свої вміння працювати у парі з чотирилапим напарником продемонстрували Арина Іваненко та Кінг, Іван Полосухін та Земфіра, Вадим Абрамкін та Елвіс, Анастасія Котова та Понтіак, Нестор Шиман та Палермо.

Родзинка новачків — юний вік. Дітям – від 7 до 12 років, а більшості собак немає й року. І малеча, і їхні вірні друзі навчилися всьому з нуля: діти вчили собак, а собаки – дітей. Така стратегія поліцейських Донеччини – змалечку виховати нове покоління кінологів, закоханих у свою роботу.

«Наші юні кінологи – одні з найменших, і це їх перший досвід у кінології. Також ми взяли не готових, досвідчених службових собак, а ще не навчених нічому, та за 2 місяці в ударному темпі підготували їх. Діти не побоялися кинути собі виклик. Виходячи на стадіон, вони проявили бійцівські якості, безстрашність та азарт. І ми задоволені результатом — немає жодної собаки, яка б не виконала норматив», — зазначив провідний спеціаліст кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Степан Єрьоменко, який тренував і дітей, і собак.

Змагання тривали два дні та складалися з трьох етапів – проходження смуги перешкод, курс слухняності (Собака у місті 2), захисна служба. Все як у дорослих: учасники виконували вправи по вибірці речі за запахом, охороні речі, «кусачці». Майстерність напарників оцінювали незалежні судді міжнародного рівня.

За підсумками балів команда з прифронтової Донеччини увійшла у ТОП-3 лідерів чемпіонату, посівши друге місце з курсу слухняності. Гідного результату вдалося досягти, незважаючи навіть на те, що двоє собак через молодий вік працювали за скороченою програмою та не робили повний комплекс вправ.

В індивідуальному заліку срібло у курсі слухняності серед всіх учасників завоювала 10-річна Арина з Краматорська. А наймолодший учасник змагань, 7-річний Нестор, отримав почесний Кубок пам`яті Олега Литвина, відомого кінолога з Харкова, патріота та героя, який у 2014 році загинув в АТО.

Школа юного кінолога при поліції Донеччини планує відкрити додатковий набір учнів.

«Змагання показали, що дітям цікаво та вони готові серйозно займатися. Ми плануємо розширятися, залучати цивільних фахівців та збільшувати кількість юних кінологів не тільки в Маріуполі, але й в Краматорську», — підкреслив начальник кінологічного центру Нацполіції в Донецькій області Леонід Котов.

Детальніше про те, як діти справлялися з непосидючими пухнастими «детективами», перші перемоги та «нештатні» ситуації, дивіться невдовзі у відеорепортажі.