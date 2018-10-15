Конференция Европейской ассоциации по раннему вмешательству

Около трехсот украинских и международных экспертов (из более пятнадцати стран), родителей детей с особенностями развития и представителей органов местного самоуправления собрались на конференции по раннему вмешательству, которая проходила 10-12 октября в Харькове. Эту конференцию Европейская Ассоциация по раннему вмешательству (далее – РВ) проводит ежегодно в разных странах Европы. Присоединились к конференции и мариупольские родители и специалисты.

Напомним, раннее вмешательство – комплексная услуга, направленная на то, чтобы научить ребенка с особенностями жить максимально полноценной жизнью. Во многих случаях специалистам удается остановить развитие инвалидности, а там, где инвалидность неизбежна, задача – научить маленького человека и его семью жить с этими особенностями, использовать сильные стороны. Психолог, логопед, педагог, физический терапевт работают вместе и делятся наблюдениями. Команда работает не только с ребенком, но и с семьей. Задача – помочь семье принять и полюбить особенного ребенка и продолжить жить нормальной гармоничной жизнью.

«Проведя три дня со специалистами и специалистками из разных стран мира, мы окончательно убедились: услуга раннего вмешательства должна быть зафиксирована законодательно, – говорит соорганизаторка конференции, глава БФ “Институт раннего вмешательства» Анна Кукуруза. – Когда она войдет в законодательное поле, когда появится национальная программа – тогда любая семья, которая в том нуждается, сможет сможет получить эту услугу в любом уголке страны, как начальное образование или услуги первичной медицины».

Эту позицию разделяют заведующий отделом обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью Администрации Президента Украины Павел Ждан, глава Европейской ассоциации с раннего вмешательства Ана Серрано и ряд украинских и международных экспертов.

Оксана Курбатова, директорка Центрального районного центра социальной реабилитации детей с инвалидностью в Мариуполе, мама ребенка с синдромом Дауна, рассказывает: “Мы с сыном не пользовались услугой раннего вмешательства, ее в Мариуполе предоставлять тогда было некому, и это очень жаль, ведь самые ценные – первые четыре года жизни ребенка, в это время многие вещи можно откорректировать, многому научить.

После рождения Данила я начала активно участвовать в родительском движении, присоединилась к программе “Родители за раннее вмешательство”, а когда был конкурс на директора реабилитационного центра – я в нем участвовала и выиграла его, вот уже полгода я директорка.

Мы уже сделали маленький шаг: в Мариуполе 23 августа была принята городская целевая программа “Разом ми єдині”, в которой один из первых пунктов – раннее вмешательство. Мы в него включили обучение команд, ремонт и оборудование помещения, покупка необходимого оснащения и т.д. Теперь ждем подтверждения бюджета следующего года, чтобы мы могли это осуществить. Децентрализация дает много возможностей, слово теперь за нашей местной властью”.

Коллега Оксаны со Львова Юлия Аронова, глава ОО «Расправленные крылья» рассказывает: «Благодаря соцсетям, общению родителей друг с другом, информация об услуге РВ распространяется. Но родителей должны направлять врачи. Все же просто: как только у врача есть понимание, что это нужно, что есть нарушения в развитии, – желательно направить в центр, где предоставляются услуги раннего вмешательства. Кто-то направляет, но это единичные случаи, а должно быть системно. И центров должно было быть больше, в каждом районе».

«Именно родители являются двигателем развития, – говорит консультантка HealthProm, международная экспертка по развитию родительского движения Арморер Вейсон. – Именно родители добиваются соблюдения законов и прав ребенка. Они работают со специалистами РВ, но они сами – эксперты, так как знают своего ребенка как никто. В Британии в свое время именно родители изменили систему, и замечательно, что я вижу родителей в Украине, которые могут сделать то же самое. Здесь, на конференции, есть представители пятидесяти родительских организаций, они работают с местными властями, различными секторами и специалистами».

Ана Серрано, глава Европейской Ассоциации раннего вмешательства, напоминает: работа специалистов по РВ имеет научную почву и доказательную базу, а значит стоит стимулировать сотрудничество общественных организаций – с научными институциями, как это, в частности, происходит между харьковским БФ «Институт раннего вмешательства” и государственным учреждением «Институт здравоохранения детей и подростков НАМН Украины». »Ситуация может быть разной для разных семей, поэтому это должна быть гарантированная комплексная социальная услуга. Должно быть объединение усилий сфер медицины, социальной защиты, образования», – убеждена международная экспертка.

Анна Кукуруза убеждена: »Кроме родителей, власти, специалистов, раннему вмешательству необходима поддержка СМИ. Мы открыты, мы готовы общаться, чтобы рассказывать о РВ – ведь чем больше родителей и специалистов будут знать об этой услуге, тем быстрее ребенок, который того требует, попадет к специалистам, и тем лучше мы сможем ему помочь. Ведь шире всего окно возможностей у ребенка открыто в первые четыре года и крайне важно их не пропустить».