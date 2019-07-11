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Конфлікт між водіями перейшов у стрілянину

Опубликовано 14 Июл 2019

XkTR9VmMПід час конфлікту один водій відкрив стрілянину у бік іншого, після чого втік. Поранений перебуває у лікарні. Зловмисник затриманий патрульними поліцейськими. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора близько 18.00 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, які виявили водія автомобілю «Шкода» з вогнепальним пораненням. Потерпілого 1970 року народження госпіталізували.

На місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Було встановлено, що тілесні ушкодження чоловіку завдав малознайомий, який пересувався на автомобілі «Волга». Попередньо встановлено, що чоловік стріляв з револьверу.

Через півгодини патрульні поліцейські виявили покинуту зловмисником авто. Було оголошено спеціальний план поліції, в результаті якого підозрюваний був затриманий. Ним виявився місцевий житель 1970 року народження.

Вживаються заходи щодо вилучення у фігуранта зброї. Обставини події встановлюються. За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

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