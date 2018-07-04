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Конфлікт та алкогольне сп’яніння двох знайомих привели до тяжкого злочину

Опубликовано 05 Июл 2018

задержнаруДіставши ніж та вдаривши ним приятеля, чоловік здобув «перемогу» в суперечці. Вже за кілька годин зловмисника було затримано.

До Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні з ножовими пораненнями був доставлений 45-річний громадянин.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину, поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

З’ясувалося, що чоловіки весь вечір вживали алкогольні напої. Коли всі пляшки було спустошено, спалахнув конфлікт на грунті потреби чергової порції спиртного. Тоді зловмисник схопив в руки ніж та наніс декілька ударів напарнику по чарці.

Чоловік раніше був неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів.

Речові докази було вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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