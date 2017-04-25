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Конкурс «Молодое поколение за безопасность дорожного движения»

Опубликовано 26 Апр 2017

ГАИ конкурс рисунков 26.04.17 7Конкурс творческих работ прошел в Мариупольском дворце детского творчества. Творческие работы предоставили дети от мала до велика со всех уголков области. 9 лучших работ в трех возрастных категориях направлены в Киев, на финальный Всеукраинский конкурс.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, не допустить дорожно-транспортных происшествий с их участием, сотрудники полиции, отвечающие за безопасность дорожного движения, используют различные формы профилактической работы с детьми.

Конкурс творческих работ «Молодое поколение за безопасность дорожного движения» проведен Главным управлением НацполицииДонецкой области при поддержке Департамента образования области с целью воспитания культуры безопасного поведения на дорогах и развития творческого потенциала учащихся.

Участие в конкурсе принимали авторы работ трех возрастных категорий: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

На протяжении нескольких месяцев дети готовили работы, пытаясь выразить свое отношение к безопасности дорожного движения. Выразительные рисунки, коллажи, аппликации и другие произведения моделировали ситуации на дорогах и предостерегали всех участников дорожного движения от неосмотрительности на дороге.

Перед жюри в составе сотрудников полиции по безопасности дорожного движения, представителей Приазовского Государственного технического университета, Департамента образования и дома детского творчества стояла очень сложная задача – из всех работ выбрать лучшие. Тем не менее, было выбрано 9 лучших работ – 3 из каждой возрастной категории, которые уже направлены в Киев. Победители Всеукраинского конкурса творческих работ будут приглашены в столицу для награждения.

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