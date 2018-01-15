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Конкурсе «Крок до Олімпу»

Опубликовано 24 Янв 2018

1516713553-93614 января 2018 года  в Художественной школе им. А.И.Куинджи состоялся 1 тур областного конкурса «Крок до Олімпу».

В конкурсе приняли участие учащиеся  Художественной  школы, художественного отделения  школы искусств и художественное отделение Музыкальной школы  №4 п. Сартана.

Жюри конкурса возглавлял Заслуженный художник Украины, председатель Мариупольского отделения союза художников Украины Баранник Сергей Алексеевич.

На протяжении 6 часов учащиеся рисовали конкурсные работы по рисунку, живописи (акварель), живописи (гуашь). Учащиеся конкурса были награждены дипломами.

Следующий  ІІ этап областного конкурса состоится в феврале 2018 года

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