Конопля в банке и свертках — полицейские лишили двух мариупольцев наркосодержащих запасов

Житель Сартаны расфасовал высушенное растение «по дозам», другой злоумышленник залил ацетоном трехлитровую банку, доверху наполненную коноплей, чтобы «наслаждение» было крепче. Все запрещенные растения во время обыска изъяты и направлены на экспертизу.

Во время проверки полученной информации о возможном хранении двумя жителями наркотиков, сотрудники уголовного розыска Кальмиусского отделения полиции получили в суде разрешение на проведение обысковых мероприятий, и пришли по указанным адресам.

21-летний житель прифронтового поселка, который впервые попадает в поле зрения правоохранителей, хранил 8 свертков с измельченным и высушенным растением в гараже. 34-летний нарколюбитель из поселка Мирный спрятал в коридоре под столом стеклянную банку с замоченной коноплей. Где взял рецепт, фигурант не признается, вместо этого поясняет, что так наслаждение ощутимее. Последний уже имеет криминальный опыт за незаконный наркооборот.

По данным фактам начаты досудебные расследования с предварительной квалификацией по ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы.