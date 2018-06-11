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Консультирование граждан через мобильное приложение «Viber»

Опубликовано 13 Июн 2018

11dtelegram32_5b168b6c7cc09Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области консультирует граждан быстро и качественно через мобильное приложение «Viber»!

С понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 часов граждане смогут получить оперативную консультацию о деятельности сервисных центров МВД в Донецкой области по телефону: +38 (097) 944-57-08.

Напоминаем, что более подробную информацию о работе сервисных центров МВД в Донецкой области, Вы найдете на сайте: don.hsc.gov.ua или по справочному телефону: (0629) 40-41-40.

 

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