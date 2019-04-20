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КОРД відпрацював тактику звільнення заручників-дітей

Опубликовано 25 Апр 2019

Учения КОРДа в школе 25.04 (12)Аби передати батькам малечу неушкодженою, спецпризначенці потрапили всередину школи, використовуючи штурмовий альпінізм.

За легендою до будівлі навчального закладу пробралися терористи. Дітей та персонал було негайно евакуйовано на безпечну відстань, однак загарбники встигли захопити в заручники кількох школярів та висунули умови – гроші та розмову з генералом. Перемовини результатів не принесли, а вимагачі відкрили вогонь у повітря.

Оскільки відлік йшов на секунди, а периметр і входи повністю контролювалися, було прийнято рішення штурмувати будівлю спецназом з використанням елементів альпінізму. Це дозволило дезорієнтувати злочинців та виграти час, аби знешкодити їх, зберігши при цьому дитячі життя.

Спецоперація тривала лічені хвилини, кінцевої мети досягнуто – заручники звільнені без втрат. Керівництво КОРДу визнало роботу штурмової групи задовільною.

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