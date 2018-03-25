Крадій розбив вікно в автомобілі та викрав майно

Приблизно о другій годині ночі на лінію «102» надійшло повідомлення від 36-річного чоловіка, який розповів, що невідомий розбив вікно та викрав майно.

За вказаною адресою одразу виїхали працівники сектору кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції та за лічені хвилини затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше був засуджений за скоєння злочинів майнового характеру. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.