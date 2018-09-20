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Крадіжка на 40 тисяч гривень

Опубликовано 27 Сен 2018

42520451_1732572870189078_4769390255394521088_nУ Центральному районі 2 приятелів вночі проникли до гаражу місцевого мешканця та вкрали його майно. Протягом 30 хвилин зловмисників було затримано.

На лінію 102 зателефонував 46-річний місцевий мешканець та повідомив, що хтось пошкодив вікно його гаражу та вкрав будівельні інструменти та матеріали. Матеріальний збиток становив 40 тисяч гривень.

На місце злочину було спрямовано патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції. Протягом 30 хвилин поліцейські затримали зловмисників, ними виявилися 2 товариша, 24 та 22 років.

Речові докази вилучено та незабаром буде повернуто власникові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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