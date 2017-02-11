Читатели детской библиотеки им. И.Я. Франко, семиклассники ОШ № 4, совершили краеведческое путешествие «На Северный полюс с Г. Седовым».

Библиотекари познакомили ребят с основными фактами биографии нашего земляка, который вошел в историю освоения Арктики как отважный исследователь-первопроходец, романтик, посвятивший жизнь покорению Северного полюса.

Сын простого азовского рыбака стал поручиком Адмиралтейства, военным гидрографом. Это был мужественный, верный офицерскому слову и долгу человек, настоящий патриот Северного полюса и своей страны.

Ледяной поход Г. Седова окончился трагически – наш земляк заболел цингой, погиб и похоронен во льдах острова Рудольфа. Но мы помним о его подвиге, преданности делу, верности присяге.

Ребята посмотрели фильм о Г. Седове, о его экспедиции, географических открытиях.

Любовь Носик