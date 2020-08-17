«Кращий спортсмен десятиліття»: в Маріуполі завершився перший етап конкурсу

У Маріуполі завершилося онлайн-голосування за звання кращого спортсмена десятиліття. За результатами першого етапу переможцями стали — Артем Удачин, Олександр Лашин і Данило Чуфаров. Спортсмени отримали найбільшу кількість голосів в номінаціях: олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту і спортсмени з інвалідністю.

Нагадаємо, проведення онлайн-змагань в Маріуполі ініціювало управління молоді та спорту. Основна мета — обрати чемпіона, який своїми спортивними досягненнями прославив місто далеко за його межами.

Сам конкурс пройде в три етапи. Другий етап голосування стартує на офіційній сторінці управління молоді та спорту в Фейсбук. Фінальне рішення приймуть члени «Координаційної ради з питань розвитку спорту в Маріуполі» (склад затверджено розпорядженням міського голови від 21.01.2020 №6р).

За перемогу на першому і другому етапі голосування учасник отримує 2 бали. На третьому етапі кожен член координаційної ради віддає по одному балу за кандидатів.

Тепер трохи про переможців першого етапу. Отже, Артем Удачин — заслужений майстер спорту України з важкої атлетики, неодноразовий призер чемпіонатів світу, і учасник кількох Олімпійських ігор. Тричі поспіль стає чемпіоном світу серед юніорів. Дворазовий срібний призер і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу за сумою двоборства. Як спільного важкого спортсмена був зареєстрований в Лондоні, на Олімпійських іграх в 2012 році, поряд з Карлом Майерско.

Олександр Лашин — майстер спорту з важкої атлетики, призер чемпіонатів України та світу. Неодноразово завойовував титул «Богатир року». Переможець Кубка світу зі стронгмену і призер міжнародного турніру «Арнольд-класік Європа-2012». У 2011 році внесений до Книги рекордів України, за 4-х кратний підйом штанги над головою вагою 145 кілограм.

Данило Чуфаров — на змаганнях Паралімпіади в Пекіні завоював срібну медаль на дистанції 440 метрів вільним стилем і бронзову в цій же спортивній дисципліні на 100 метрів. Наступний успіх — Паралімпійські ігри в Лондоні в 2012-му. Спортсмен завоював срібло і бронзу. У 2014 році була скасована категорія для спортсменів зі значно обмеженим зором, де Данило був чемпіоном Європи і світу, володарем рекордів. З 2015 року змагається зі спортсменами, які мають більш високий відсоток зору.