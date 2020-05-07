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Краєзнавчий музей запустив освітній онлайн-проєкт

Опубликовано 18 Май 2020

музейДо Міжнародного дня музею Маріупольський краєзнавчий музей запустив освітній онлайн-проєкт. Так, керівництво установи записало серію роликів про найпопулярніші і значущі експонати. Всього вийде дев’ять серій.

«В умовах карантину і напередодні професійного свята хотілося перенести історію нашого закладу в онлайн-формат. Кожен із співробітників розповів про свій улюблений експонат, і про його значущості для історії нашого міста і регіону. Потім ми об’єднали це в серію репортажів», — зазначила директор музею Наталя Капустнікова.

Тепер кожен бажаючий зможе ознайомитися з надбанням музею в режимі онлайн. Всі ролики будуть опубліковані на сайті музею і офіційній сторінці в Фейсбук.

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