«Краю мій, тобі моя любов…»

Необычно прошло занятие творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» в детской библиотеке имени А.С. Пушкина. Татьяна Александровна Чебанова, член клуба-студии декоративно-прикладного искусства «Ярослава» и большой друг библиотеки презентовала читателям выставку своих работ.

Татьяна Александровна участвовала во многих выставках мастеров народного творчества как городских, так и областных. Её работы неоднократно экспонировались в городском центре современного искусства и культуры имени А.И. Куинджи, в центральной городской библиотеке имени В.Г. Короленко, в музее народного быта и у нас в библиотеке. Она создает удивительные работы из доступных материалов: это и ракушки, и галька, и бумажная лоза, и лампочки, и мешковина, и бисер, и нитки, и многое другое. В руках мариупольской мастерицы все это преображается в цветы, бабочек, рыбок, животных и птичек, из ракушек у неё выходят замечательные цветочные композиции, а из бисера получаются изящные украшения.

Мастерица познакомила присутствующих со своими необычными работами, которые вызвали бурю эмоций. Читатели и их родители восхищались талантом рукодельницы.

Любовь Мануилова