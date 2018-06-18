Круглий стіл «Критерії оцінки ефективності роботи поліції в забезпеченні прав і свобод громадян»

Сьогодні, 19 червня, стартував триденний захід, ініційований управлінням забезпечення прав людини Нацполіції України в Донецькій області за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мета дискусії – сформувати проект оцінювання роботи поліції в сфері дотримання прав людини.

Участь в обговоренні взяли представники Нацполіції та всіх служб Головного управління Нацполіції в Донецькій області, фахівці із забезпечення прав людини з Луганської, Київської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей, представники громадських організацій, науковці.

Учасники вивчатимуть міжнародний досвід у побудові критеріїв оцінки забезпечення прав людини та можливість його інтеграції при оцінці діяльності поліції. Аналіз міжнародних цінностей презентував делегат МКЧХ по роботі з правоохоронними органами Халіт Буланикли. А співробітники поліції Донеччини представили існуючу практику оцінки ефективності роботи поліції із забезпечення прав людини.

Начальник поліції Донецької області Микола Семенишин відзначив, що на сьогодні Нацполіцією визначено три напрямки оцінки поліцейської діяльності: зовнішнє та внутрішнє опитування, а також результати оперативно-службової діяльності.

«Саме на території Донецької та Луганської області питання дотримання прав людини є надзвичайно актуальним. Тому ми надали свої пропозиції до центрального органу Нацполіції, щоб розширити методичні рекомендації та окремим розділом розглянути дотримання прав людини в поліцейській діяльності», — повідомив Микола Семенишин.

Представник управління забезпечення прав людини Нацполіції України в Донецькій області Ольга Светлічна зазначила, що на сьогодні немає чіткого та досконалого вимірювання стану забезпечення прав людини.

«Мета круглого столу — створити конкретний, інтегрований звіт, що даватиме розуміння, який стан дотримання прав в тому чи іншому регіоні. Ми повинні вже сьогодні з’ясувати, де в нас є недопрацювання і на що спрямовувати зусилля, щоб громадяни почувалися безпечно та довіряли поліції», — зауважила Ольга Светлічна.