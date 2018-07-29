Квартиран обікрав домоволодіння місцевої мешканки
Аби заробити на чарку, 29-річний чоловік викрав зі зйомного будинку металеві речі та здав їх на металобрухт. Поліцейські виявили та притягнули зловмисника до відповідальності.
До поліції звернулася 61-річна мешканка селища Українка, яка повідомила, що з її дому викрали металеве ліжко та огорожу.
За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи Мангушського відділення поліції.
Як з’ясувалося, жінка здавала своє помешкання 29-річному чоловіку. А коли вирішила навідатися у гості до квартиранта, то не виявила ані чоловіка, ані забору, ані ліжка.
За лічені години правоохоронці встановили особу зловмисника та відшукали його у сусідньому селі.
Чоловік зізнався в крадіжці, та розповів, що здав крадені речі до пункту прийому металобрухту.
Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові крадіжки та шахрайство.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.