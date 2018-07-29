Квартиран обікрав домоволодіння місцевої мешканки

Аби заробити на чарку, 29-річний чоловік викрав зі зйомного будинку металеві речі та здав їх на металобрухт. Поліцейські виявили та притягнули зловмисника до відповідальності.

До поліції звернулася 61-річна мешканка селища Українка, яка повідомила, що з її дому викрали металеве ліжко та огорожу.

За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи Мангушського відділення поліції.

Як з’ясувалося, жінка здавала своє помешкання 29-річному чоловіку. А коли вирішила навідатися у гості до квартиранта, то не виявила ані чоловіка, ані забору, ані ліжка.

За лічені години правоохоронці встановили особу зловмисника та відшукали його у сусідньому селі.

Чоловік зізнався в крадіжці, та розповів, що здав крадені речі до пункту прийому металобрухту.

Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові крадіжки та шахрайство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.