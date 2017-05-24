В Приморском парке Мариуполя прошел квест по безопасности дорожного движения. Участие в нем приняли юные инспекторы движения и учащиеся школы №54.

Накануне летних каникул сотрудники полиции по безопасности дорожного движения усилили превентивные мероприятия с детьми.

В начале мероприятия перед собравшимися выступил сотрудник полиции, который напомнил о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Юные помощники полицейских – отряд юных инспекторов движения распределились по станциям. Во время квеста они учили и проверяли знания по ПДД учащихся младших классов.

Чтобы доказать свою опытность, командам необходимо было пройти восемь станций. Это и светофорное регулирование, знания дорожных знаков и Правил дорожного движения, медицинская подготовка. Школьники оказывали медицинскую помощь, отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения, сами создавали дорожные знаки и рассказывали о них, проходили змейку, управляя машинками, составляли слова, связанные с безопасностью дорожного движения, и даже проходили тоннель препятствия. Все соревнования проходили под бодрую музыку.

Участники квеста были награждены грамотами и сладкими подарками.