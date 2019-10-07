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Легкоатлетический забег ко Дню защитника Украины

Опубликовано 08 Окт 2019

бег забегВ субботу, 12 октября, в Мариуполе состоится массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню защитника Украины. В нем примут участие представители правоохранительных, спасательных, других специальных служб и члены их семей.

Также присоединиться к забегу может каждый желающий. Для этого необходимо будет зарегистрироваться в стартовом городке. Оно начнет работать в субботу в 9:00 на площади Воинов-освободителей (ориентир — спортивный комплекс «Ильичевец»).

Забег стартует в 10:00. Его участники преодолеют дистанцию ​​до спортивного комплекса «Портовик» (пр. Лунина, 71а).

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