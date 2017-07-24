«Лекарство от астмы» с привкусом конопли

17 кустов наркосодержащих растений, свертки с высушенным каннабисом изъяли полицейские Кальмиусского района в ходе проведенных обыскиваемым мероприятий. Владелец объяснил, что выращивал коноплю исключительно в медицинских целях — как средство от астмы.

Получив информацию о том, что житель Кальмиусского района выращивает на своем земельном участке большое количество наркосодержащих растений, мариупольские правоохранители провели санкционированный обыск по указанному адресу.

На территории частного домовладения в обустроенной теплице было обнаружено 17 кустов конопли, которые хозяин высадил за летней кухней на своем огороде. Все растения были ухоженные и находились под постоянным поливом. Кроме того, при обследовании дома злоумышленника полицейские изъяли каннабис в высушенном виде, который наркоаграрий хранил в бумажных свертках, а также приспособления для его курения.

Злоумышленником оказался пенсионер 1951 года, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по линии наркотиков. Мужчина объяснил, что высадил наркотик для самолечения, так как долгое время он страдает бронхиальной астмой.

Сейчас все наркотические растения изъяты и направлены на экспертизу. Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.310 «Незаконный посев снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.